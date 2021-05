Calciomercato Roma, l’obiettivo sfuma? Il Real pronto al colpo low cost

By

Calciomercato Roma, il Real pronto a beffare i giallorossi: interessamento dei Blancos per lo svincolato seguito da Tiago Pinto

Calciomercato Roma Hysaj / Il mercato degli svincolati, si sa, può rappresentare un’ottima occasione per cercare di mettere a segno quei colpi necessari per rinforzare la rosa, senza gravare eccessivamente sul bilancio. Ne sa qualcosa la Roma, che spesso ha messo sotto contratto dei giocatori a parametro zero, capitalizzando al meglio delle situazioni che altrimenti avrebbero previsto un esborso troppo oneroso.

Nelle ultime settimane era rimbalzata l’indiscrezione secondo la quale i giallorossi starebbero seguendo con molta attenzione il profilo di Elseid Hysaj, in uscita dal Napoli. Il calciatore albanese non ha ancora rinnovato il suo contratto con i partenopei in scadenza quest’estate, e le possibilità che possa restare sotto le pendici del Vesuvio sono ormai ridotte al lumicino.

Leggi anche –> Roma, altra tegola per Fonseca | Deve operarsi, stagione finita

Il terzino classe ’94 piace molto alla Roma, soprattutto se dovesse Sarri il prossimo allenatore dei capitolini. Hysaj, poi, è assistito dallo stesso procuratore che ha la procura di Veretout, Mario Giuffredi, e questo potrebbe rivelarsi un fattore da non trascurare. Tuttavia, il terzino sarebbe finito nel mirino anche del Real Madrid.

Hysaj alla Roma, calciomercato: irrompe il Real Madrid, le ultime

Secondo quanto riferito da todofichajes.com, infatti, i Blancos sono alla ricerca di un terzino destro, alla luce dell’infortunio di Carvajal e delle prestazioni piuttosto deludenti di Odriozola, sul quale Zidane ha deciso di non puntare. Il Real avrebbe dunque avviato i primi sondaggi con l’entourage di Hysaj, per capire la fattibilità dell’operazione.

Leggi anche –> Roma, svolta nella questione stadio | Il piano dei Friedkin

Come si legge sempre sul portale spagnolo, il difensore è seguito, oltre che dalla Roma e dal Real Madrid, anche dalla Fiorentina, dall’Atletico Madrid e dal Siviglia. A stretto giro di posta potrebbe essere trovato l’accordo con uno di questi club