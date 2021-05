Situazione alquanto delicata in casa giallorossa. Adesso la scelta sull’allenatore sarà importante in chiave calciomercato.

Dopo la pesante e sonora sconfitta dell’Old Trafford contro il Manchester United nella gara di andata della semifinale di Europa League, la Roma di Paulo Fonseca è chiamata a compiere il miracolo in quella di ritorno, prevista giovedì 6 maggio allo Stadio Olimpico. Per stessa ammissione del capitano Lorenzo Pellegrini, assente nel match di ieri a Genova contro la Sampdoria per la nascita di suo figlio Thomas, i giocatori proveranno di tutto per compiere l’impresa. Intanto c’è da pensare anche al futuro, che sicuramente non si chiamerà Paulo Fonseca. Tanti i cambi che verranno fatti, tanti giocatori lasceranno Trigoria, mentre per alcuni, quelli che arriveranno, sarà la nuova casa.

Calciomercato Roma, Mourinho favorito

Intanto cambia clamorosamente la quota di José Mourinho alla Roma. Se fino a ieri le quote erano abbastanza alte, nella giornata odierna per ‘Betfair’ inglese è cambiato tutto. Intatti secondo il noto bookmakers, l’arrivo del tecnico portoghese nella capitale vale ‘solamente’ 2,25 volte la posta, un calo netto della stessa che potrebbe essere da una parte inspiegabile, ma dall’altra quando avvengono queste cose le notizie circolano molto velocemente. In seconda battuta c’è la Juventus, come possibile destinazione per lo ‘special one’, quotata a 5 (a 7 fino a qualche giorno fa, ndr). Subito dopo la Nazionale del Portogallo che vale ben 8 volte e mezzo la posta (a 6,50 in precedenza). Più indietro un clamoroso ritorno al Porto, in lavagna a 11.