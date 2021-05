Calciomercato Roma, frenata sull’allenatore | Le ultime

Il capitolo legato al nuovo allenatore della Roma non è ancora chiuso, anzi potrebbe volerci ancora ulteriore tempo.

Paulo Fonseca è ormai ai saluti e questo lo si è capito già da qualche mese. Il contratto del tecnico portoghese con il club capitolino è in scadenza, e solamente un miracolo, ovvero la qualificazione alla prossima fase a gironi della Champions League, potrebbe cambiare le carte in tavola. Adesso, dunque, come la proprietà american ha avuto il tempo di scegliere il general manager, ovvero Tiago Pinto, adesso dovrà accelerare i contatti con colui che prenderà il posto del tecnico portoghese. Tanti i nomi usciti in queste settimane, prima Massimiliano Allegri, poi Maurizio Sarri, ma la situazione probabilmente è ben diversa.

Calciomercato Roma, situazione Sarri

Da un portoghese ad un altro, in Inghilterra scende di botto la quota di José Mourinho alla Roma, ma potrebbe però non essere lui il nuovo tecnico giallorosso. Potrebbe esserlo Maurizio Sarri, ma secondo il giornalista di Sky Sport, Paolo Assogna, non è stato ancora definito nei dettagli l’accordo con l’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus. Anzi, l’ultimo incontro risale a ben 4 mesi fa, a gennaio. Sicuramente non un segnale positivo per la Roma, che a questo punto potrebbe virare anche su altri profili, come quello di Gennaro Gattuso, che vi avevamo anticipato qualche giorno fa. Giorni decisivi per il futuro del club giallorosso, in attesa di scoprire quale sarà l’ennesimo tecnico degli ultimi 10 anni.