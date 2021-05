Per il nuovo tecnico della Roma tante cose da fare. Sarà una vera e propria rivoluzione. Intanto ecco i primi due colpi per il Calciomercato.

La conclusione della stagione 2020/2021 si avvicina e a Trigoria stanno già pensando alla prossima, quella dell’inevitabile rilancio. Giovedì potrebbe concludersi anche l’avventua europea della Roma in Europa League, dopo la pessima figura di Manchester, nella sconfitta per 6-2 dell’Old Trafford contro lo United, poi rimangono le quattro giornate conclusive del campionato italiano. Da giugno partirà non solo l’Europeo di calcio che porterà via qualche giocatore alla Roma, ma anche la vera e propria rivoluzione tecnico-tattica e del calciomercato giallorosso. Chi sarà il nuovo allenatore ancora lo si dovrà scoprire, con Sarri favorito anche se potrebbe addirittura essersi rallentata come pista, rimanendo però il grande candidato. Secondo quanto riportato dal sito ‘agipronews.it’, la rivoluzione della rosa, dopo la scelta del tecnico, partirà dall’attaccante e dal portiere.

Calciomercato Roma, rivoluzione nella rosa

Per quanto riguarda l’estremo difensore, secondo gli il sito di scommesse ‘Sisal Matchpoint’, il favorito è l’estremo difensore del Cagliari Alessio Cragno, in quota 3, davanti a Marco Silvestri, in scadenza tra un anno con l’Hellas Verona, offerto a 3,50 in lavagna. Il nuovo tecnico dovrà mettere le mani davvero su tutti i reparti, ma per il ruolo di attaccante centrale, i due grandi favoriti sono da una parte Dusan Vlahovic e dall’altra Andrea Belotti. L’approdo del primo dalla Fiorentina alla Roma è offerto a 4, mentre il centravanti del Torino a 5. Poco dopo c’è il possibile ritorno di Gianluca Scamacca nella capitale, che vale 6 volte la posta. Lontano Lacazette, offerto a 12.