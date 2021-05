Tapiro a Diletta Leotta, la verità sul bacio a Ryan Friedkin

Tapiro a Diletta Leotta per il bacio a Friedkin: la conduttrice svela la verità sul presunto “flirt” con il Friedkin

Roma Diletta Leotta / A catalizzare l’attenzione mediatica negli ultimi giorni ci ha pensato la foto ( pubblicata dal settimanale “Oggi”) che ritraeva Diletta Leotta intenta a bacia Ryan Friedkin, figlio del presidente della Roma. Una notizia che ha fatto subito il giro del web, anche perché la Leotta è ufficialmente fidanzata con Can Yaman. L’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, dunque, ha colto l’occasione al balzo per consegnare il tapiro d’oro alla nota conduttrice di Dazn, che ha colto l’occasione per fare chiarezza sull’accaduto.

Leggi anche –> Roma, altra tegola per Fonseca | Deve operarsi, stagione finita

Ecco le parole della Leotta: “La foto è stata a scattata a dicembre, quando ero single. A 29 anni, se sei single, ti puoi permettere “un limone”. Sto ancora con Can, con il quale ero in macchina fino a poco tempo fa. Ci sono dei limiti che non devono essere superati, e credo che la sfera privata di una persona faccia parte di questi.”

Diletta Leotta, bacio a Friedkin: la conduttrice fa chiarezza

La conduttrice ha poi rincarato la dose: “Sicuramente non mi aspettavo che venissero pubblicate quelle foto, anzi in realtà non credevo neanche potessero essere scattate: hanno mandato un drone a casa mia per spiarmi”.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, dimissioni Fonseca | Il punto sull’incontro a Trigoria

Caso finito, dunque: la Leotta ha svelato tutta la verità. I fan della coppia Yaman-Leotta possono ritornare a dormire sonni tranquilli: con il rampollo di casa Friedkin, era solo un “limone”.