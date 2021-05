Maurizio Sarri molto probabilmente sarà il nuovo allenatore della Roma nella prossima stagione, con un occhio rivolto verso il mercato.

La Roma nella prossima stagione darà il benservito a Paulo Fonseca, per far spazio con ogni probabilità a Maurizio Sarri. L’ex allenatore di Napoli e Juventus è il primissimo candidato alla panchina giallorossa.

Come riporta Areanapoli.it, il mister di Figline Valdarno avrebbe accettato la proposta biennale della Roma, con possibilità di aggiungere un ulteriore anno di contratto. Questo sia perché l’allenatore toscano ritiene la squadra giallorossa un valido team, composto da calciatori importanti, sia perché idonea alle sue idee di calcio e al suo modulo, il 4-3-3.

Calciomercato Roma, le richieste di Sarri

Sarri avrebbe intanto proposto le prime mosse da fare nel prossimo mercato. Come riportato da Fabio Santini nel programma ‘Il Processo’ in onda su 7 Gold, il mister toscano avrebbe chiesto ben tre calciatori della Juventus alla Roma. Si tratta di Cuadrado, di Szczesny e di Douglas Costa.

Il primo è un pallino di Sarri, molto usato anche nella scorsa stagione con lui alla Juventus. Il colombiano è capace di giocare da terzino, ma sa essere alquanto versatile e può risultare assai comodo anche se spostato più in avanti, come esterno d’attacco. Il portiere polacco è stato alla Roma fino a qualche anno fa e per lui si tratterebbe di un clamoroso ritorno, anche se è da valutare il fatto che la squadra bianconera lo lasci andare così facilmente. L’esterno colombiano infine è in prestito dalla Juventus al Bayern Monaco, ma tornerà sicuramente alla base alla fine di questa stagione. In questo caso preoccupano molto le condizioni fisiche di un calciatore che negli ultimi anni ha visto il campo da gioco con il contagocce.