Calciomercato Roma, accordo con il Barcellona | Friedkin passa all’incasso

Calciomercato Roma, l’ex centrocampista giallorosso ad un passo dal Barcellona. I Friedkin di conseguenza passano all’incasso

I primi soldi – pochi – da investire sul calciomercato, arrivano di riflesso per la Roma. Sì, perché nella notte, dalla Spagna, si è parlato di un accordo ormai fatto tra il Barcellona e l’ex centrocampista giallorosso. Che sarebbe ad un passo dal firmare con i catalani nella prossima stagione. E la società giallorossa potrebbe passare all’incasso, per una cifra di poco superiore al milione di euro: 1,32 per la precisione.

Il nome in questione è quello di Gerson, che la Roma, nel 2016, prese dal Fluminense ancora giovanissimo. Sono state 26 le presenze con i giallorossi (2 le reti), che ovviamente non gli hanno permesso di essere riconfermato. Adesso è al Flamengo, e il Barcellona sarebbe pronto a riportarlo in Europa. Il 23enne quindi potrebbe prontare un primo introito nelle casse giallorosse.

Calciomercato Roma, percentuale sulla rivendita

La Roma quindi avrà una percentuale sulla rivendita, come da accordi economici nel momento della cessione. Come detto non è una cifra che sposta gli equilibri, ma certamente un qualcosa dal quale ripartire. Anche per mettere a posto qualche rinnovo di contratto. Rimane però l’amaro in bocca per l’avventura con la casacca giallorossa di Gerson, mai davvero esploso. Eppure dal Brasile era arrivato dopo una trattativa non certo semplice e soprattutto tutti si aspettavano qualcosa di diverso. Ma la giovane età, e il fisico non certo ancora pronto, non gli hanno permesso di esprimersi al meglio.

Adesso però ritorna in scena grazie a questa percentuale che andrà direttamente nelle casse dei Friedkin. Anche perché, l’accordo tra Flamengo e Barcellona sembrerebbe essere davvero ad un passo.