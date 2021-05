Calciomercato Roma, addio Fonseca | Ora è UFFICIALE

Dopo la riunione andata in scena nella giornata di ieri a Trigoria, dove erano presenti presidente e vice presidente della Roma, Dan e Ryan Friedkin, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca, il suo agente Marco Abreu e il general manager del club capitolino Tiago Pinto, i massimi vertici della Roma hanno comunicato che alla fine della stagione Paulo Fonseca non rimarrà a Roma. Tramite un comunicato apparso sul sito del club giallorosso è arrivata l’ufficialità che il portoghese lascerà Roma a fine stagione.

Calciomercato Roma, comunicato su Fonseca

“L’AS Roma comunica che Paulo Fonseca lascerà il Club al termine della stagione. A nome di tutti all’AS Roma, vorremmo ringraziare Paulo Fonseca per il duro lavoro e la leadership dimostrati durante questi due anni”, ha dichiarato Dan Friedkin, presidente del Club. “Paulo ha guidato la squadra attraverso diverse sfide, incluse la pandemia da Covid e un cambio di proprietà, e lo ha fatto con generosità, correttezza e grande carattere. Gli auguriamo tutto il meglio per i suoi impegni futuri e siamo certi che rappresenterà un fantastico valore aggiunto ovunque andrà”.

Addio Fonseca, le dichiarazioni del tecnico

“In questi due anni abbiamo vissuto alti e bassi, ma ho dato sempre il massimo per questo Club e per questa città, che mi ha accolto benissimo”, ha dichiarato Paulo Fonseca. “Voglio ringraziare tutti i tifosi della Roma, le persone che lavorano con noi a Trigoria, i giocatori, coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso, in particolare Dan e Ryan Friedkin per il loro supporto continuo da quando sono arrivati e Tiago Pinto, un eccellente professionista, a cui auguro il meglio nel suo percorso in questo club. Abbiamo ancora partite molto importanti da vincere in questa stagione e daremo il massimo come sempre. Grazie Roma”. Paulo e il suo staff tecnico continueranno a guidare la Prima Squadra fino alla fine della stagione in corso.

