Calciomercato Roma, Mourinho nuovo allenatore | De Rossi nello staff?

Mourinho alla Roma, calciomercato: possibile chance per Daniele De Rossi? Ecco cosa trapela in casa giallorossa

Calciomercato Roma Mourinho De Rossi / Da poche ore è arrivata l’ufficialità dell’approdo di Mourinho sulla panchina della Roma. Lo Special One ha battuto la “concorrenza” di Maurizio Sarri, ed è stato scelto da Friedkin per rimpiazzare il partente Paulo Fonseca, con il quale è stato ufficializzato l’addio a fine stagione. Una notizia che ha mandato in visibilio i tifosi giallorossi, che hanno preso d’assalto i social: l’arrivo del lusitano, però, potrebbe aprire scenari piuttosto interessanti.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, con Mourinho la sua posizione è in bilico

Come ha fatto notare “fanpage.it“, lo Special One è solito inserire nel suo staff personalità che conoscono piuttosto bene l’ambiente e la società della squadra nella quale milita. Lo ha fatto al Chelsea, quando i suoi vice erano Clarke e Holland; scenario che si è riproposto all’Inter, con Baresi che era l’uomo di fiducia di Mou e suo braccio destro. Stessa situazione che si è verificata anche al Real Madrid e al Manchester United, quando decise di cooptare Karanka e Carrick. Il motivo di questa digressione? Presto detto: stando così le cose, Daniele De Rossi potrebbe accompagnare l’ex Inter nella sua nuova esperienza in Italia.

Mourinho alla Roma, calciomercato: per De Rossi è arrivata la grande chance?

Al momento è solo un’idea, ma che potrebbe concretizzarsi con il passare dei giorni. De Rossi sarà impegnato nello staff di Roberto Mancini ai prossimi Europei, ma il suo contratto con la Nazionale scadrà proprio al termine della competizione continentale. L’ex centrocampista sogna di fare l’allenatore, e vivere fianco a fianco con un allenatore come Mourinho potrebbe agevolarlo. Pista da seguire con molta attenzione: potrebbero esserci degli aggiornamenti da un momento all’altro.