Calciomercato Roma, clamorosa indiscrezione | Mourinho più vicino

Calciomercato Roma, situazione che si fa sempre più delicata per quanto concerne la prossima guida tecnica. Mourinho alla finestra.

Le voci che si susseguono danno sempre più Maurizio Sarri come prossimo allenatore della Roma, ma attenzione agli stravolgimenti di scena. La decisione sulla guida futura in casa giallorossa si fa sempre più avvincente, e la società giallorossa ha capito che la scelta di un allenatore importante possa fare da traino anche e soprattutto in ottica calciomercato.

Nella giornata odierna infatti è uscito il comunicato della AS Roma nel quale viene specificato che Fonseca non sarà più l’allenatore della squadra ma finirà almeno la stagione in panchina. Una scelta che era ormai nell’aria dopo la brutta figura all’Old Trafford di Manchester e il declino avvenuto in campionato.

Negli ultimi giorni si era parlato addirittura di un esonero immediato che è stato invece definitivamente smentito.

Calciomercato Roma, Mourinho più che un’idea

A scatenare le fantasie dei tifosi è stato un tweet di stamani del giornalista di Tuttosport, Stefano Salandin, che ha scritto “Roma Special One tic tac tic tac“. Questo a testimonianza anche di quanto dicevamo pochi giorni fa, in quanto le quote dei bookmakers si erano abbassate notevolmente in favore dell’arrivo del tecnico portoghese sulla panchina giallorossa. Il ritorno in Italia e lo sbarco nella capitale per l’ex allenatore dell’Inter, con cui ha vinto il Triplete, è quotato infatti solamente 2,25 volte la posta.