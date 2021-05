Calciomercato Roma: con il prossimo cambio allenatore, si dovrà intervenire per rafforzare la squadra soprattutto nel reparto dei portieri.

La Roma, alle prese con la conclusione del campionato e dell’Europa League (dove giovedì c’è il ritorno proibitivo con il Manchester Utd all’Olimpico), già pensa al mercato del prossimo anno. Con Sarri candidato numero uno alla panchina giallorossa, toccherà poi sciogliere tutti i nodi legati alla squadra del prossimo anno. Il direttore generale Pinto è già al lavoro per rendere la rosa più competitiva, in quella che deve essere una stagione importante per la Roma, nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Calciomercato Roma, rivoluzione in porta

La Roma in questa stagione ha dimostrato molte lacune difensive. Problemi che sono stati riscontrati soprattutto su un reparto, quello dei portieri. Pau Lopez, Mirante e Fuzato non danno assolutamente le giuste garanzie per una squadra che vuole competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, con l’eventuale arrivo di Sarri, la società giallorossa potrebbe buttarsi su Kepa, portiere che ora fa la riserva al Chelsea. L’allenatore toscano ha una stima particolare per il 26enne spagnolo. Stima che però, almeno per ora, non è tramutata in trattativa. Nella lista per difendere la porta della Roma nella prossima stagione ci sono anche i costosissimi Musso e Gollini, che fanno gola a molte società, oltre a quelli meno costosi come Silvestri.

Sempre dal Chelsea ma in un altro reparto, ovvero il centrocampo, potrebbe esserci un forte interessamento per Jorginho. Il regista italo-brasiliano è un vero e proprio pallino di mister Sarri che lo ha allenato sia al Napoli che proprio ai blues. Chissà se rimarrà solo un sogno o se l’interessamento potrebbe scaturire in qualcosa di più importante.