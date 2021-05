Calciomercato Roma, blitz per Mourinho | Anche la Borsa “sorride”

Calciomercato Roma, l’annuncio di Mourinho come nuovo allenatore ha avuto delle conseguenze benefiche sui titoli in Borsa

Mourinho Roma calciomercato / Né Sarri, né Allegri: sarà Josè Mourinho il prossimo allenatore della Roma. Con un tweet apparso sul proprio sito ufficiale, i giallorossi hanno ufficializzato l’arrivo dello Special One che, quindi, alla fine di questa stagione prenderà il posto di Paulo Fonseca, sollevato dal suo incarico. Una notizia che in molti non si aspettavano, ma di cui si parlava già nella giornata di ieri: e a posteriori, si comprendono meglio le parole dell’ex tecnico dell’Inter, che non molte ore fa aveva dichiarato che avrebbe accettato ben volentieri di ritornare in Italia.

Detto, fatto. Il portoghese ritorna in quella Serie A che poco più di dieci anni fa lo ha visto spadroneggiare in lungo e in largo. E intanto, assieme ai tifosi giallorossi che hanno preso d’assalto i social, anche il titolo in borsa della Roma ha risposto positivamente all’annuncio “Special”.

Mourinho alla Roma, calciomercato: le reazioni in Borsa la dicono lunga

Roma Mourinho Borsa/ Come ha rivelato calcioefinanza.it, infatti, il titolo in borsa della Roma è schizzato vertiginosamente nel giro di poche ore. Se l’apertura mattutina registrava 0,269 per azione, alle 16 è arrivato fino a 0,334 per azione, con un aumento del 26,3%. Una notizia sicuramente da prendere in considerazione, che è indicativa della fiducia che si ripone in Mourinho.

Sarà lui l’uomo della “Provvidenza” per la compagine giallorossa? Il ricordo del Triplete è incancellabile, e Roma è pronta a sognare..