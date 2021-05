Calciomercato Roma, annuncio Mourinho | La previsione di Capello

Mourinho alla Roma, calciomercato: Capello ha detto la sua in merito al ritorno dello Special One in Serie A

Roma calciomercato Mourinho Capello / Un pò a sorpresa, nel primo pomeriggio è arrivato l’annuncio relativo al prossimo allenatore della Roma: non si tratta di Maurizio Sarri, ma di Josè Mourinho. Lo Special One, dunque, dopo il burrascoso addio al Tottenham, è pronto a riabbracciare quella Serie A che lo ha visto trionfare poco più di dieci anni fa: il ricordo del Triplete è indelebilmente rappreso nel cuore dei tifosi dell’Inter e dei sostenitori del tecnico lusitano, che ha una nuova opportunità per mettersi in gioco.

L’avventura di Fonseca sulla panchina giallorossa, come ampiamente prevedibile, è terminata. L’ex Shakhtar paga un finale di stagione che vede Dzeko e compagni in caduta libera, per usare un eufemismo: la disfatta di Manchester è il logico corollario di uno stato di forma tutt’altro che invidiabile di una squadra che Mourinho dovrà essere molto bravo a motivare e a stimolare. Un’avventura affascinante, certo, ma anche tremendamente difficile: di questo ha parlato Fabio Capello che, nel corso di un’intervista a La Presse, ha detto la sua in merito all’approdo del portoghese nella Capitale.

Mourinho-Roma, calciomercato: le parole di Capello

Roma Capello calciomercato / Ecco le parole di “Don Fabio“: “Mourinho è un allenatore di grande esperienza, che conosce molto bene l’Italia e che mastica calcio da anni ormai. Non sarà sicuramente una passeggiata: Roma è una piazza difficile ( Capello ha allenato i giallorossi dal 1999 al 2004, ndr), ma lui nelle situazioni intricate si esalta. Mi auguro per i tifosi della Roma che possa fare bene così come fece all’Inter: però ci vogliono anche i giocatori giusti per vincere, non basta un ottimo allenatore.”

Capello “avvisa” i Friedkin, dunque: occorrerà una campagna acquisti importanti per allestire una rosa all’altezza: lo Special One, sebbene “special”, da solo non può compiere miracoli.