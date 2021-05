Calciomercato Roma, Tiago Pinto è già in fase di mercato visto che ormai la stagione è andata. Designato l’erede: contatti già avviati

Tiago Pinto ormai è focalizzato solamente sul mercato. La stagione della Roma è andata a farsi benedire dopo la batosta di Manchester di giovedì scorso, e obiettivi da raggiungere, al momento, non ce ne sono più. Il settimo posto in campionato, buono in ogni caso per la Conference League, la nuova manifestazione della Uefa che partirà dalla prossima stagione, non è comunque nemmeno sicuro. Visto che il Sassuolo è solamente a due punti quanto mancano quattro giornate al termine del campionato.

Ma questo interesse poco, almeno a quanto si capisce. Perché c’è da costruire una squadra per il futuro. Che verrà probabilmente affidata a Maurizio Sarri. E si partirà dal portiere. Pau Lopez, che dovrà operarsi, non è più un elemento gradito. La Roma cercherà di venderlo, anche se con questo stop non sarà sicuramente facile. Mirante è ai saluti (destinazione Milan) e Fuzato potrebbe anche lui essere girato in prestito. Una rivoluzione.

Calciomercato Roma, Silvestri in cima alla lista

Secondo il quotidiano Il Tempo, Pinto ha in cima alla lista dei desideri per il ruolo di portiere Silvestri del Verona. I contatti, con la società gialloblù, sarebbero già stati avviati e in fase avanzata. Anche se, c’è da dire, che nelle scorse settimane oltre che di Cragno, si è parlato anche di Gollini: con Gasperini le cose non starebbero andando per il verso giusto. Ed è sicuramente un’opzione che rimane viva.

Silvestri però sarebbe il favorito. Di sicuro affidamento, non costa nemmeno troppo visto che va in scadenza di contratto nel 2022. Una situazione quest’ultima che potrebbe sicuramente attirare la Roma nel tentare l’assalto decisivo.