Calciomercato Roma, la reazione dei tifosi all’arrivo di Mourinho

Calciomercato Roma, i giallorossi ripartiranno da José Mourinho per la prossima stagione. Il suo approdo è stato accolto con grande stupore e altrettanta felicità nella Capitale.

Ciò che ha stupito è stata la gestione mediatica della situazione. Quello di Mourinho era un nome scarsamente considerato dalla stampa, dal momento che il mister più vicino sembrava Maurizio Sarri.

Qualche indizio, in realtà ignorato, era arrivato dallo stesso portoghese negli scorsi giorni quando aveva dichiarato che non avrebbe disdegnato un eventuale approdo in una squadra italiana, seppur diversa dall’Inter.

A questo punto sembra difficile prevedere quello che sarà il modus operandi della società, vista la capacità dei Friedkin di non lasciare trapelare notizie di calciomercato legate al mondo Roma.

Senza voler azzardare futuri scenari o commenti tecnici, in questo articolo ci limiteremo a raccogliere i pareri dei tifosi sui social.

Ciò che emerge è un generale clima di entusiasmo che sembra aver fatto dimenticare per qualche ora le difficoltà vissute dagli uomini (ancora per poco) di Fonseca in queste settimane.

Calciomercato Roma, Mourinho “infiamma” la piazza

Questa la “collection” delle reazioni: “Questo dimostra quanto sono ambiziosi i Friedkin: lasciatemi godere per questa notizia incredibile” . Più stupito invece il commento di un altro “lupacchiotto”: “Sono un po’ sorpreso, un po’ felice, un po’ boh. Forza Roma”.

C’è chi non ha perso l’occasione per affrontare la situazione in modo sornione, come Martina che twitta: ““Sono ancora first reaction: shock!”. “Non è uno scherzo vero? Benvenuto a Roma mister!” ha invece scritto la giallorossa Valeria.

“Colpaccio. Mourinho è un allenatore controverso ma ha esperienza e carisma da vendere”. E ancora: “Risposte serie e dove trovarle. Brava Roma!”. Oppure: “Potrà piacere o meno, ma Mou è un personaggio clamoroso“.

E infine non manca qualche nostalgico: “Da uomo intelligente come è dovrebbe scegliere come vice Daniele De Rossi”. Insomma, prima di essere sbarcato Mou è già entrato nel cuore dei suoi nuovi tifosi.