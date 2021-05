Calciomercato Roma, dubbi sul nuovo tecnico | E Fonseca non si dimette

Calciomercato Roma, ci sono anche dei dubbi sul nuovo tecnico giallorosso. Intanto Fonseca, dopo l’incontro con la società, non si dimette

Partiamo dalla notizia certa. Paulo Fonseca, che ieri ha incontrato la società a Trigoria insieme al suo agente, ha deciso di non dimettersi. Vuole, nonostante tutto, portare a termine la stagione sulla panchina della Roma. Anche se adesso i dubbi da parte della società giallorossa ci sono. Non verrà in nessun modo sopportata un’altra umiliazione come quella di giovedì scorso contro il Manchester United. Ed un esonero, al momento, non è nemmeno da scartare in partenza. Giovedì verrà tirata una prima linea e si capirà il tutto.

Si parla già del sostituto, ovviamente per la prossima stagione: Maurizio Sarri. Che per molti è ormai prossimo alla firma dopo un ultimo incontro che potrebbe esserci nelle prossime settimane tra il suo entourage e Tiago Pinto, che gestisce le operazioni. Ma secondo Matteo Pinci, di Repubblica, le cose non sono proprio in questo modo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Sarri a un passo | Cifre e nuovi acquisti

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, accordo con il Barcellona | Friedkin passa all’incasso

Calciomercato Roma, “Sarri non arriva”

Rispondendo ad un tifoso su Twitter, il giornalista ha spiegato che secondo lui “non arriverà Sarri. Non è particolarmente vicino e ci sono altri candidati”. Una piccola frenata quindi per l’ex Napoli, Chelsea e Juventus. Anche se c’è da dire che ormai tutte le strade indicano proprio il toscano come prossimo tecnico.

In ogni caso la partita dovrebbe rimanere ancora aperta. Soprattutto nell’immediato futuro, quello che parte probabilmente da giovedì, potrebbe scattare l’esonero in caso di una nuova sconfitta non ritenuta onorevole dalla società giallorossa. E in quel caso ci sarà un traghettatore per le ultime quattro giornate di campionato.