Mourinho alla Roma, calciomercato: svelate le cifre dell’accordo

Calciomercato Roma, contratto Mourinho: ecco quanto guadagnerà lo Special One in giallorosso. La rivelazione di Di Marzio

Mourinho calciomercato Roma / Tutto pronto per l’inizio dell’avventura di Josè Mourinho sulla panchina della Roma. Il club giallorosso ha ufficializzato con una nota apparsa sul proprio profilo Twitter l’accordo con lo Special One, che rimpiazzerà il partente Fonseca, al quale è stato comunicato l’esonero: un avvicendamento in panchina che ha avuto un impatto mediatico devastante. In effetti, l’arrivo dell’ex tecnico dell’Inter non sembrava essere la prima opzione per i capitolini che, invece, hanno mosso le loro pedine sotto traccia, trovando l’intesa con il lusitano.

L’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio ha fornito maggiori ragguagli sul contratto di Mourinho alla Roma. A Sky, infatti, Di Marzio ha svelato alcuni particolari piuttosto interessanti: Mou ha sottoscritto un contratto con la Roma fino al 2024, e percepirà circa 7 milioni più bonus a stagione. Ma c’è di più: il primo anno, il Tottenham si impegnerà a versare circa 10 milioni di euro nella casse dell’ex tecnico degli Spurs, che in Inghilterra percepiva 15 milioni di sterline, quasi 18 milioni di euro.

Roma Calciomercato Mourinho accordo / Cifre importanti, per un allenatore importante, al quale è affidato il compito di ridare morale ad una squadra che nelle ultime uscite stagionali è apparsa incapace di reagire alle difficoltà. La debacle di Manchester può essere considerata un pò il sunto della stagione giallorossa: la stagione dei rimpianti.

Riuscirà lo Special One a far rivivere al popolo giallorosso quelle emozioni che mancano ormai da troppi anni? La società punta forte su di lui, e le cifre del contratto lo dimostrano inequivocabilmente..