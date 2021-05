Mourinho alla Roma, calciomercato | Un romano e romanista nello staff

Calciomercato Roma, Mourinho nuovo allenatore: un romanista e un romano doc seguirà lo Special One nella sua nuova esperienza in Italia

Mourinho Roma calciomercato / Il nuovo allenatore della Roma sarà Josè Mourinho. La notizia del ritorno dello Special One in Italia sta catalizzando l’attenzione mediatica in queste calde ore primaverili: nello staff tecnico del lusitano ci sarà anche un romano e romanista doc. Stiamo parlando di Giovanni Cerra, grande amico e collaboratore di Mou. Il 37 enne di rione Monti è un uomo di fiducia del tecnico ex Inter che, intervistato ai microfoni di Repubblica, ha rivelato alcuni aneddoti piuttosto interessanti.

Ecco le sue parole: “Con Mourinho parliamo sempre in italiano. L’esperienza all’Inter è un marchio indelebile. Abbiamo condiviso tanto, gioia e dolori: ha ancora alcuni intercalari lombardi, ricordate il “non sono un pirla” di qualche anno fa? Il romano non lo conosce, ma glielo insegnerò. L’unica volta in cui ho chiesto un giorno libero è stato quando Totti ha dato il suo addio al calcio, partii subito, presi 4 biglietti ed ero lì a piangere in Curva Sud.

Roma, le parole di Cerra su Mourinho

Roma calciomercato / Cerra ha poi continuato: “Ero a Manchester quando la Roma ha perso 7-1 contro il Manchester United. lavoravo alla scrivania affianco alla stanza di Carrick, che quel giorno mise a segno una doppietta. Quando l’addetto stampa postò una notizia per ricordare quella partita, feci di tutto per rimuoverlo, ma non ci riuscii. “

Un romano e un romanista, dunque, nello staff di Mou. Potrebbe non essere l’unico, con l’ipotesi Daniele de Rossi che comincia a farsi largo in maniera sempre più concreta..