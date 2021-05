Calciomercato, epurazione e quattro colpi | Ecco la Roma di Mou

José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma e le voci di calciomercato già impazzano, tra acquisti e cessioni

Ufficializzata oggi dal comunicato della Roma, l’era Mourinho inizierà a partire dalla prossima stagione. Come sempre accade, all’annuncio di un nuovo tecnico fa subito seguito una ridda di voci di calciomercato, sia in uscita, sia in entrata. Già ben nutrita prima dell’ingaggio dell’ex manager del Tottenham, la lista dei cedibili potrebbe arricchirsi di nuovi elementi. In scadenza di contratto a giugno, Mkhitaryan in passato ha candidamente ammesso di aver avuto un rapporto burrascoso con lo ‘Special One’ e la sua decisione finale potrebbe essere influenzata dalla scelta dei Friedkin.

Calciomercato, gli uomini di Mourinho

Cristante, Diawara, Carles Perez, Pedro, El Shaarawy e Pau Lopez potrebbero salutare, mentre vanno valutate bene le posizioni di Kluivert e Under, giocatori graditi in passato a Mou. In entrata, in porta Gollini o Silvestri sembrano in vantaggio su Musso a causa delle richieste dell’Udinese, mentre a centrocampo e in attacco il portoghese potrebbe affidarsi a due suoi pupilli a basso costo: Matic e Diego Costa, svincolato. Sugli esterni, l’ex Inter stravede per Lucas Moura, ma non sarà facile trattare con gli Spurs.