Roma, paura per Righetti | L’ex difensore giallorosso colpito da un malore

Grande spavento per Ubaldo Righetti, colpito da un infarto mentre giocava a padel. La notizia ha scosso fortemente i tifosi romanisti.

Ubaldo Righetti, ex giocatore e bandiera della Roma, ha subito un malore ieri pomeriggio mentre stava giocando a padel con alcuni amici. L’opinionista di Roma tv subito dopo è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea in terapia intensiva. Come riporta il ‘Corriere della Sera’, al suo arrivo in ospedale le sue condizioni non sembravano gravi, seppur serie, ma poi sarebbe intervenuto un peggioramento. Il 58enne, ex difensore della Roma, non sembrerebbe in pericolo di vita, anche se le sue condizioni verranno monitorate con grande attenzione.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato, acquisti e cessioni | Ecco la Roma di Sarri

I tifosi della Roma hanno mostrato, subito dopo aver appreso la notizia, messaggi di vicinanza verso Righetti, come testimonia lo striscione apparso in città “Tieni duro Ubaldo, tutti i romanisti sono con te“.