Calciomercato Roma, Mourinho guarda a Manchester | I colpi in canna

Calciomercato Roma, con l’arrivo in panchina di Josè Mourinho, è probabile l’ingaggio di calciatori da lui già allenati ai tempi del Manchester United.

La firma, quasi a sorpresa, di ieri di Josè Mourinho ha stupito un po’ tutti. L’allenatore portoghese subentra ad un altro suo concittadino, prendendo il posto di Paulo Fonseca, che comunque concluderà la stagione in corso sulla panchina giallorossa.

Per quanto riguarda il mercato ci sarà un filo diretto tra lo Special One e un altro portoghese, Jorge Mendes, il re dei procuratori sportivi, e procuratore guarda caso proprio di Mou. Senza dubbio delle buoni basi per la Roma per muoversi in maniera più “semplice” e decisa sul fronte acquisti.

Calciomercato Roma, i 5 calciatori che Mou potrebbe di nuovo allenare

Fonseca, come ben sappiamo, rimarrà alla guida della squadra fino a fine stagione. Dal 1 luglio in poi ci sarà proprio Mourinho, che però si muoverà già da prima con l’aiuto di Tiago Pinto, per iniziare a costruire la Roma del prossimo futuro.

A fare al caso suo, come riporta Unitedinfocus.com, potrebbero essere ben 5 calciatori da lui già allenati al Manchester United. Stiamo parlando di Diogo Dalot, Jesse Lingard, Nemanja Matic, Phil Jones e David de Gea. Il primo sta disputando una stagione in chiaroscuro al Milan, visto che non riesce a trovare molto spazio. Potrebbe avere voglia di rivalsa in un’altra piazza italiana ed essere una valida alternativa sulle corsie esterne, considerando anche che i vari infortuni che la Roma ha affrontato in questi anni in quelle zone del campo.

L’attaccante inglese, dopo la grande stagione in prestito al West Ham, avrà senza dubbio molto mercato. La Roma era già interessata al giocatore l’estate scorsa, ora con Mou potrebbe sferrare l’attacco decisivo. Su Matic lo Special One lo ha già ingaggiato due volte e potrebbe farlo per una terza. E’ un giocatore fisico come piace all’allenatore portoghese e può adattarsi bene ai ritmi più lenti del campionato italiano.

Per quanto riguarda Jones, qui sicuramente è una trattativa più complicata. Lo stimolo più grande potrebbe essere quello di riformare la coppia di centrali dello United con Chris Smalling. Infine il portiere spagnolo. Non è un segreto che David de Gea doveva essere scaricato già la scorsa estate dalla dirigenza inglese. Per evitare di fare il secondo ai Red Devils, l’estremo difensore ex Atletico Madrid, potrebbe essere tentato di giocarsi le sue carte a Roma, per rilanciarsi dopo un periodo alquanto buio. In questo caso non è da escludere anche un prestito con i giallorossi che pagherebbero l’intero stipendio.