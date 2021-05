Il protagonista assoluto della giornata di ieri è José Mourinho, che a partire dal 1 luglio siederà ufficialmente sulla panchina della Roma. Il tecnico portoghese ha spiazzato tutti gli addetti ai lavori, ma quello che si sono detti con i Friedkin e lo stesso Tiago Pinto rimarrà lì tra loro. Il nuovo progetto verrà strutturato piano piano da una parte, ma anche di grande impatto dall’altra, grazie alla regia di Jorge Mendes, uno degli agenti più potenti in circolazione, nonché storico agente dello ‘Special One’. Aiuterà la Roma a piazzare i molti esuberi presenti ma non è da escludere che possa far arrivare nella capitale anche qualche giocatore della sua immensa scuderia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ecco la nuova era targata Josè Mourinho

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, blitz per Mourinho | Anche la Borsa “sorride”

Calciomercato Roma, possibili colpi Mourinho

A partire dai pali, dove la Roma è ormai alla caccia del nuovo portiere. Se da una parte ci sono contatti molto ben avviati con l’Udinese per Juan Musso, dall’altra potrebbero alzarsi le quote di Rui Patricio (Wolves) e José Sà (Olympiakos), assistiti da Mendes. Al centro della difesa Mourinho dal Tottenham potrebbe portarsi Eric Dier (27), mentre a centrocampo, sempre dagli Spurs, potrebbe spuntare anche Pierre-Emile Hojbjerg (26 anni ad agosto). Quest’ultimo è stato fortemente voluto da Mou un anno fa, con il Tottenham che spese 16 milioni di euro per prenderlo dal Southampton. Piace Sabitzer del Lipsia, ma anche i veterani Matic e Mata che Mou conosce bene. Per quanto riguarda l’attacco, occhi puntati su Carlos Vinicius, punta brasiliana classe ’95, nonchè ex conoscenza del campionato italiano pre il suo passato a Napoli.