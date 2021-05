Calciomercato Roma, primo sondaggio giallorosso per il centrocampista del Manchester United, pupillo di José Mourinho.

Eccolo il primo sondaggio giallorosso per il ruolo di centrocampista centrale. Certo, non è come vorrebbe la società, che più volte ha fatto capire anche tramite le parole di Tiago Pinto che punta decisamente alla linea giovane. Ma è pur sempre un elemento di esperienza che potrebbe fare molto comodo alla causa.

La notizia è riportata da Sportitalia, che spiega come la società giallorossa avrebbe iniziato a capire le possibilità di portare nella Capitale il serbo, 32enne, Matic. Pupillo di Mourinho che lo ha voluto al Manchester United, è uno dei fedelissimi dell’allenatore portoghese e come già anticipato da Asromalive lo Special One sarebbe ben felice di averlo titolare nella sua nuova squadra. E, nonostante il rinnovo del contratto fino al 2023 già firmato, i Red Devils non avrebbero difficoltà a cederlo.

Calciomercato Roma, è Matic il primo vero obiettivo

Quest’anno, Matic, da Solskjaer, è stato utilizzato praticamente con il contagocce. E anche lui vorrebbe cambiare aria per cercare di mettere il piede in campo per qualcosa in più di qualche scampolo di partita. Il primo sondaggio, da parte della Roma, sarebbe già stato fatto. Ovviamente vista l’età, i giallorossi non vogliono mettere sul piatto una cifra importante.

Si potrebbe chiudere sulla base di 10 milioni di euro, anche se il Manchester United chiede qualcosa in più per il serbo. Quella di domani sera comunque, potrebbe anche un’occasione per intavolare un certo tipo di discorso con la società inglese che sarà presente a Roma in vista della semifinale di ritorno dell’Europa League. Un momento importante anche per intavolare una possibile trattativa che potrebbe regalare a Mourinho il primo rinforzo della sua nuova avventura in giallorosso.