Calciomercato Roma, annuncio Mou: pronti tre colpi | Li porta Mendes

Mourinho alla Roma, calciomercato: Mendes proverà a portare tre suoi assistiti alla corte dello Special One.

Calciomercato Roma Mourinho / A poche ore dall’annuncio ufficiale che ha decretato l’inizio della nuova era targata Josè Mourinho, impazzano già gli ipotetici acquisti che lo Special One potrebbe decidere di avallare, per rinforzare una rosa che va necessariamente puntellata, soprattutto in alcuni reparti. Il calo vistoso che ha accompagnato e contraddistinto la Roma di Fonseca nella seconda parte di stagione, infatti, non può essere ricondotta solo ad un fisiologico calo di concentrazione: è inevitabile che qualcosa andrà fatto nella prossima sessione estiva.

Come riportato da “Areanapoli.it“, a dare “man forte” ai dirigenti giallorossi, potrebbe essere il potente agente dello Special One, quello Jorge Mendes vero deus ex machina di molti dei giocatori che militano nelle squadre allenate dal tecnico lusitano. Più nello specifico, sarebbero tre i profili “appetibili” assistiti dall’agente, tra gli altri, di Cristiano Ronaldo: si tratta di Jose Sa, estremo difensore dell’Olympiakos, Renato Sanches ( mezzala del Lille), e Andre Silva, centravanti dell’Eintracht Francoforte

Calciomercato Roma, Mourinho porta tre colpi? Ecco la verità

Roma calciomercato / Ovviamente, al momento, si tratta solo ed esclusivamente di idee, non avallate da nessuna trattativa concreta. E non potrebbe essere altrimenti, visto che l’accordo tra Mourinho e la Roma è stato ufficializzato soltanto nella giornata di ieri. Ma questo non toglie che il discorso mercato non possa essere stato toccato nell’ambito delle negoziazioni utili alla firma del contratto: la situazione è in continua trasformazione.

Come è giusto che sia, si procrastinerà ogni discorso alla fine di questa stagione: c’è l’Europa League da onorare, nella gara di ritorno contro il Manchester United.