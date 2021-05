Calciomercato Roma, difensore dalla Premier | Era già sul taccuino di Mourinho

Calciomercato Roma, il difensore arriva dall’Inghilterra, già richiesto da Mourinho quando guidava il Tottenham: ecco le ultime

Senza dubbio adesso il calciomercato della Roma guarderà anche all’Inghilterra, dove Mourinho ha vissuto le ultime stagioni da allenatore. E soprattutto nella terra della Regina, si cominciano a fare i primi nomi sulle richieste che il tecnico portoghese avrebbe fatto alla società giallorossa. Un ultimo indizio, lo dà, il portale hitc.com, che sottolinea come un difensore, in questo momento, potrebbe approdare nel campionato italiano.

Jannik Vestergaard, difensore del Southampton, è un profilo che Mourinho seguiva già quando sedeva sulla panchina del Tottenham. Danese, classe 1992, fa delle doti fisiche le sue armi migliori. Alto un metro e novantanove centimetri, fa parte anche della Nazionale del suo Paese.

Calciomercato Roma, Vestergaard va in scadenza

Dall’Inghilterra viene sottolineato il fatto che il difensore danese va in scadenza nel 2022. E che quindi, il Southampton, potrebbe decidere di metterlo sul mercato per non rischiare, nel corso della prossima stagione, di perderlo a parametro zero. In questa stagione ha collezionato 25 presenze e 3 reti. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 18 milioni di euro. Una cifra comunque trattabile visto che potrebbe dal prossimo gennaio firmare con qualunque società.

Si guarda quindi al mercato inglese. Con in ballo molti altri nomi che potrebbero interessare alla Roma. Si comincia quindi a muovere qualcosa all’interno della società giallorossa. Anche se, c’è da dire, che se venisse utilizzata la riservatezza con la quale è stata condotta la trattativa che ha portato a Mourinho, difficilmente un nome uscirà nel corso delle prossime settimane. Quella dello Special One è stata un’operazione davvero clamorosa per la società giallorossa.