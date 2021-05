Calciomercato Roma, blitz in attacco | La baby promessa nel mirino

Roma, il calciomercato è in fermento dopo l’arrivo di Mourinho: sondato il giovane bomber dello Sporting Lisbona

Calciomercato Roma Tomas/ Sebbene manchino ancora alcune settimane prima dell’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato, i rumours e le indiscrezioni non si placano. A maggior ragione in casa Roma, dove l’ambiente è in fermento per l’arrivo di Josè Mourinho.

La sensazione è che qualcosa nel reparto offensivo cambierà. Al netto dell’approdo dello Special One, il destino di Edin Dzeko sembra essere segnato: il bosniaco ha rotto con l’ambiente, e le chances che il cigno di Sarajevo possa rimanere sono ridotte al lumicino. Ovviamente, la situazione potrebbe cambiare laddove Mou gli ribadisse la centralità nel suo progetto tattico. Scenario da non escludere a propri, ma che allo stato attuale non sembra fattibile.

Gli uomini mercato giallorossi, dunque, stanno cominciando a guardarsi intorno, e avrebbero sondato anche il profilo di Tiago Tomas, una delle rivelazioni del campionato portoghese.

Calciomercato Roma, sondato Tomas: lo scenario

A riportarlo è onefootball.com, che riporta come i giallorossi abbiano effettuato alcuni sondaggi con lo Sporting per capire la fattibilità di un’operazione che si preannuncia alquanto complessa. Sul calciatore,, infatti, che quest’anno ha messo a referto 6 goals in campionato, hanno drizzato le antenne le principali big del calcio europeo.

Il contratto del bomber classe ‘2002 scade tra quattro anni, e su lui “pende” una clausola rescissoria da circa 60 milioni di euro: la Roma monitora il da farsi, ma non ha ancora avviato contatti concreti e non è detto che lo farà.