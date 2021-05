Roma, rilevanti notizie da Trigoria sui recuperi per i prossimi impegni dei giallorossi in Europa League e in campionato.

L’arrivo di José Mourinho ha sicuramente dato una forte scossa emotiva a tutto l’ambiente giallorosso. D’altro canto però c’è ancora una stagione da portare a termine, sia in Europa League con la sfida di domani col Manchester Utd, che in campionato con quattro partite in cui la Roma dovrà cercare di far tutto per difendere il settimo posto che vuol dire Europa (Conference League).

Fonseca, che a fine stagione dovrà trovarsi un incarico in altri lidi, anche se le offerte non gli mancano, dovrà preparare al meglio le ultime sfide rimaste, andando poi via da Trigoria a testa alta e da vero professionista.

Roma, nuovo stop per Diawara: niente Manchester United

E’ vero che la Roma ha subito un crollo verticale in queste ultime giornate come lo ha subito anche l’allenatore Fonseca. Ed è anche vero però che la situazione infortuni, con tutte le varie indisponibilità e problematiche che porta nel preparare un match, non aiuta di certo.

Le notizie che però arrivano da Trigoria sono in parte confortanti. Infatti tornano ad allenarsi in gruppo Pedro, Villar e Kumbulla, dopo i problemi accusati nell’ultima partita con la Sampdoria. Allenamento personalizzato in palestra per Calafiori, El Shaarawy, Spinazzola e Veretout. Gli ultimi due però potrebbero aver finito anticipatamente la stagione.

Lavoro individuale per Carles Perez, mentre per Diawara c’è stato un riacutizzarsi del fastidio al pube, accusato alla fine del match di andata con lo Utd. Per questo infatti non andrà neanche in conferenza e al suo posto ci sarà Roger Ibanez. Rimane fuori Pau Lopez, che con ogni probabilità si dovrà operare alla spalla.