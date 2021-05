Calciomercato Roma, piovono conferme | Colpo dal Barcellona

Calciomercato Roma, diverse operazioni di calciomercato sono già state programmate da Tiago Pinto per la prossima stagione. Fondamentale concretizzare diversi colpi in uscita prima di concentrarsi su quelli in entrata.

L’arrivo di José Mourinho ha riportato grande entusiasmo in casa giallorossa. La Roma è tornata sulle prime pagine di tutti i quotidiani sportivi non solo nazionali. Anche all’estero c’è grande risalto per la nuova avventura dello “Special One”. E ci sono anche tanti calciatori che sarebbero ben felici di accettare la Roma ora che c’è un nuovo allenatore carismatico come Mourinho.

Il calciomercato della Roma non sarà faraonico perché ci sono in ogni caso dei conti ancora in rosso nonostante l’intervento massiccio della nuova proprietà Friedkin. Mourinho giocherà un ruolo fondamentale e insieme a lui e a Tiago Pinto, come riporta il Corriere della Sera, ci sarà anche il supporto esterno di Jorge Mendes, potentissimo procuratore di Cristiano Ronaldo. In ogni avventura del tecnico portoghese incombe la figura del suo connazionale e così sarà anche stavolta.

Le priorità restano quelle del centravanti e del portiere ma occhio anche ad alcuni cambiamenti di scena che interesseranno il futuro di giocatori le cui partenze, fino a poco fa, erano date per scontate.

Il riferimento è a Edin Dzeko, che a questo punto potrebbe restare e addirittura rinnovare il contratto di un anno. Tre calciatori rientranti dai prestiti come Alessandro Florenzi, Cengiz Under e Justin Kluvert potrebbero invece trasformarsi da esuberi in pedine preziose da rilanciare.

Calciomercato Roma, possibilità Trincao dal Barcellona

Il Corriere della Sera conferma poi un nome per l’attacco già riportato nella scorsa settimana da Asromalive. Si tratta del talentuoso esterno offensivo classe ’99 Francisco Trincao. Ai margini nel Barcellona di Ronald Koemen, era stato però acquistato per una cifra intorno ai 31 milioni di euro, grazie alla mediazione proprio dell’agente Mendes.

L’idea del Barcellona è quello di mandarlo via in prestito per evitare una forte svalutazione del suo cartellino. Il general manager della Roma, Tiago Pinto, conosce molto bene il talento portoghese, e se Mourinho darà l’ok all’operazione con l’intermediazione anche stavolta di Mendes, potrebbe essere un’occasione per la Roma. Molto dipenderà anche da come Mourinho vorrà impiegare Nicolò Zaniolo in attacco: se lo vedrà più da centrale o trequartista, ci sarà allora il via libera per l’esterno Trincao, altrimenti si rischierebbe nuovamente affollamento eccessivo sulle fasce.