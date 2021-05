Calciomercato Roma, bomba dall’Inghilterra | Liverpool in pressing

Calciomercato Roma, con l’arrivo di Mourinho anche le strategie per le trattative estive sono completamente ribaltate.

Da un giorno all’altro quelle che sembravano le possibili strategie di calciomercato per la prossima stagione sono state completamente ribaltate. L’arrivo di Mourinho cambia tutte le carte in gioco. Ad esempio tre calciatori che Fonseca aveva mandato via per differenti motivi come Alessandro Florenzi, Cengiz Under e Justin Kluivert, potrebbero invece fare parte del nuovo corso.

Il condizionale è d’obbligo perché l’annuncio ufficiale di Mourinho è arrivato appena due giorni fa. Ancora c’è da concludere dignitosamente questa stagione. Anzi, la speranza dei dirigenti giallorossi è che proprio l’annuncio del cambio di allenatore possa fare scoccare una scintilla.

Il carisma di Mourinho si fa sentire anche a distanza e molti calciatori saranno stimolati a dare il meglio per cercare una conferma in vista della prossima stagione.

Secondo il tabloid inglese “The Mirror” quella che è considerato il calciatore simbolo della Roma per gli anni a venire correrebbe però il rischio di essere ceduto.

Calciomercato Roma, Lorenzo Pellegrini nel mirino del Liverpool

Secondo il “Mirror”, Lorenzo Pellegrini sarebbe infatti nel mirino del Liverpool. I “Reds” potrebbero cercare l’affondo decisivo in estate, sperando che l’arrivo di Mourinho sia di aiuto per liberarlo.

Nelle ultime ore la Roma ha visto aumentare vertiginosamente il numero di centrocampisti accostati ai giallorossi per il futuro. Eric Dier, Pierre-Emile Hojbjerg e Nemanja Matic sono tutti calciatori che Mourinho vorrebbe riavere con sé. Nonostante l’ottima stagione di Pellegrini, in Inghilterra credono che non sia un tipo di centrocampista adatto al gioco del portoghese.

Il Liverpool sarebbe ben felice di prenderlo investendo anche in maniera massiccia, per sostituire un altro centrocampista bravo negli inserimenti come Wijnaldum che verrà ceduto in estate.