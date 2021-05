Calciomercato Roma, prima offerta per l’attaccante

Calciomercato Roma. la nuova squadra targata Mourinho dovrà al più presto iniziare a muoversi sul mercato. Il nome in attacco è importante.

Sarà un’estate caldissima nella capitale sponda giallorossa. Con l’arrivo di José Mourinho alla guida della Roma, non mancheranno di certo le voci di mercato e qualche colpo ad effetto. L’attacco soprattutto sarà una zona del campo dove bisognerà muoversi con oculatezza e precisione in chiave mercato, visto i pochi gol della squadra giallorossa in questa stagione. Il tema prima punta in questo caso è in primissimo piano, con il direttore generale Tiago Pinto alla ricerca di un uomo d’area di rigore da 25 gol.

Calciomercato Roma, c’è l’offerta per il “Gallo“

La questione prima punta nella Roma è sempre di primo ordine. Le due punte attuali vivono momenti diversi e una loro conferma non è assolutamente assicurata. Dzeko, dopo essere stato vicino ad un addio già in tre occasioni in questi ultimi anni (direzione Chelsea, Inter e Juventus), ora sta aspettando la fine della stagione per capire il suo futuro. Un’uscita dalla squadra giallorossa sembrava cosa fatta, ma l’arrivo a sorpresa di Josè Mourinho ha stravolto le carte in tavola. Il tecnico portoghese potrebbe scegliere proprio di ripartire da lui, questa volta come centravanti di “scorta“. Alla finestra c’è anche Borja Mayoral, di cui verrà valutata la permanenza: o attraverso riscattato per 15 milioni o per un altro anno in prestito dal Real Madrid. La sua posizione ora però sembra quella più traballante.

Per questo la Roma si sta muovendo per cercare un prima punta affidabile e che porti con sé un certo peso specifico in area di rigore. Come riporta l’emittente radiofonica Tele Radio Stereo, i giallorossi avrebbero formulato un’offerta al Torino per il centravanti Andrea Belotti, per il quale Cairo avrebbe dato mandato ad un intermediario di ascoltare le varie proposte. Tra queste ci sarebbe anche quella dei giallorossi per il calciatore che ricordiamo va in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. L’offerta di Tiago Pinto si assesterebbe sui 13-15 milioni di euro. Proposta che difficilmente porterà la squadra granata a privarsi di un attaccante così importante.