Roma-Manchester United, un altro infortunio per Fonseca

Roma-Manchester United, un altro infortunio per i giallorossi durante la semifinale di stasera all’Olimpico.

Non c’è pace per Fonseca, che perde un altro pezzo. Infortunio, ennesimo in stagione, per Smalling. Che ha lasciato il campo al minuto 28 per un problema muscolare. Al suo posto prima doveva entrare Kumbulla, poi Fonseca ha deciso di schierare Darboe, abbassando in difesa Cristante come successo molto spesso in questa stagione.

L’ennesimo, infortunio, come detto, non solo per la Roma in generale, ma anche per Smalling. Che in questo campionato non ha giocato nemmeno 20 partite.

