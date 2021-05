Roma-Manchester United, i convocati | Assenza dell’ultima ora

Roma-Manchester United, questa sera i giallorossi cercheranno di fare l’impresa contro i Red Devils. La lista dei convocati però porta ad una nuova assenza.

La Roma questa sera affronterà nel ritorno della semifinale di Europa League il Manchester United, dopo la roboante sconfitta subita all’Old Trafford per 6 a 2. I convocati per la sfida sono 20, ai quali mister Paulo Fonseca si affiderà per provare la “remuntada“.

Il tecnico portoghese dovrà fare a meno di Villar, che non recupera dal problema accusato all’andata con i Red Devils, mentre recupera per la gara Pedro, che rientra dopo l’infortunio muscolare che lo aveva costretto a rimanere fuori nelle ultime settimane.

Questa la lista completa per la squadra giallorossa:

Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Bove, Ciervo, Darboe

Attaccanti: Zalewski, Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, bomba dall’Inghilterra | Liverpool in pressing

Roma-Manchester United, le probabili formazioni

Paulo Fonseca dovrà per forza di cose reinventarsi e cambiare ancora, visti gli innumerevoli infortuni e le assenze forzate. In porta torna Mirante, che deve riscattarsi dopo la brutta figura dell’andata in Inghilterra. Dietro si rivede dopo molto tempo la linea difensiva titolare, con Mancini che torna dalla squalifica. Sugli esterni scelte obbligate visto le assenze di Spinazzola e Calafiori. In mezzo al campo vale lo stesso discorso, in quanto rimangono fuori come detto prima Villar e anche Diawara dopo il riacutizzarsi del problema al pube. Cristante torna nel suo ruolo originale, ovvero a centrocampo, anche se rimarrà probabilmente più basso rispetto a Pellegrini. Davanti tridente forzato, con il recuperato Pedro, pronto ad entrare in partita in corso.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, con Mourinho la sua posizione è in bilico

ROMA (3-4-1-2): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Bruno Peres; Mkhitaryan; Borja Mayoral, Dzeko. Allenatore: Fonseca.

A disposizione: Fuzato, Farelli, Santon, Kumbulla, Darboe, Bove, Ciervo, Zalewski, Pedro.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, McTominay; Pogba, Fernandes, Rashford; Greenwood. Allenatore: Solskjaer.

A disposizione: Henderson, Grant, Bishop, Lindelof, Shaw, Tuanzebe, Williams, Mata, Fred, Diallo, Van de Beek, Cavani, Elanga.

Arbitro: Felix Brych (Germania).