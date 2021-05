Roma-Manchester United, formazioni ufficiali: le scelte di Fonseca

Roma-Manchester United, ecco le formazioni ufficiali in vista della gara dell’Olimpico. Ritorno della semifinale di Europa League

La defezione dell’ultima ora è quella di Villar, che non è stato nemmeno inserito nella lista dei convocati. Probabilmente, a meno di miracoli sportivi, sarà anche l’ultima notte europea di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. Impossibile ribaltare il 6-2 della settimana scorsa all’Old Trafford. Anche perché, i giallorossi, non sembrano nemmeno crederci più di tanto.

Sarà una serata particolare. Davanti alla tv ci sarà Mourinho, il nuovo allenatore ufficializzato due giorni fa, che inizierà a conoscere i calciatori giallorossi. Tutti vorranno mettersi in mostra in questa serata. Nonostante le parole di Ibanez di ieri in conferenza stampa, che ha spiegato come ognuno, in questo momento, pensa solamente a chiudere al meglio questa stagione. Quello che verrà, del futuro. Si vedrà. Rimane comunque poco credibile, almeno sotto questo aspetto, il difensore brasiliano.

Roma-Manchester United, le formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Mancini; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All: Fonseca.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Wan Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; van de Beek, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. All. Solskjaer.

Novità per quanto riguarda la formazione giallorossa. Secondo le ultime (anche se poi si dovrà vedere in campo), Fonseca dovrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1. Modulo utilizzato da Mourinho.