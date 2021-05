Roma-Manchester United, diretta tv in chiaro, streaming gratis

Roma-Manchester United, diretta tv e streaming gratis per seguire i giallorossi questa sera nella semifinale di Europa League

Si gioca all’Olimpico. C’è Roma-Manchester United. Giallorossi contro Red Devils. Ma tutto quello che la partita aveva da dire lo ha fatto già nella gara d’andata. Ribaltare il 6-2 di una settimana fa, all’Old Trafford, è impresa praticamente impossibile. Certo, qualche miracolo sportivo all’Olimpico s’è visto. Ma quella spinta dei tifosi, stasera, non ci sarà.

Probabilmente sarà l’ultima panchina europea di Fonseca sulla panchina giallorossa. In città si attende già Mourinho, che guarderà la partita davanti alla Tv e cercherà di capire su chi potrà contare. In ogni caso, stasera si gioca. Ecco dov’è possibile seguire la partita.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, le operazioni in uscita | Epurazione Mourinho

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, prima offerta per l’attaccante

Roma-Manchester United, dove vederla in Tv

La partita tra Roma e Manchester United sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Ovviamente sarà anche possibile guardarla in streaming con il servizio di Sky Go oppure abbonandosi a Now Tv, che permette di guardarla anche se non si è a casa davanti alla televisione.

Sarà anche possibile seguire i momenti salienti della partita su TV 8, e sul sito della stessa rete di Sky, che manderà in onda, in chiaro, diretta gol. Stasera c’è anche l’altra semifinale in programma. Quella tra Arsenal e Villarreal. All’andata è finita 2-1 per gli spagnoli. Che vogliono il passaggio del turno, anche perché nel caso contrario (e visto l’impresa che la Roma dovrebbe compiere) è assai probabile una doppia finale tutta inglese sia in Champions League che in Europa League. Non il massimo per la rimanente parte del calcio europeo, che si potrebbe trovare a guardare nelle ultime gare ufficiali della stagione, prima dell’Europeo, due derby inglesi.