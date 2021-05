Calciomercato Roma, colpo tra i pali | L’indizio arriva dalla Spagna

By

Calciomercato Roma, capitolo portiere: l’annuncio dalla Spagna è chiaro. Saranno necessari 120 milioni per il grande colpo

Calciomercato Roma De Gea / Nel corso del match contro lo United, nella gara di ritorno della semifinale d’Europa League, la Roma ha dimostrato un grande carattere, andando a più riprese vicino a quelle marcature che avrebbero incredibilmente riaperto i giochi. Il salvatore dei Red Devils è stato David De Gea, che ha detto no ad almeno 6 conclusioni a botta sicura degli uomini di Fonseca: Dzeko, Pellegrini, Mkhitaryan, Mancini hanno esaltato i riflessi del portiere spagnolo, la cui permanenza in Inghilterra non è più certa.

Secondo quanto rivelato da “As“, infatti, il Manchester United avrebbe avviato i primi sondaggi con l’Atletico Madrid per Oblak, vecchio pallino della compagine inglese. Tuttavia, l‘Atletico Madrid non fa sconti per il proprio gioiello: chi vorrà acquistare lo sloveno classe ’93, dovrà sborsare l’importo della clausola rescissoria, pari a 120 milioni di euro.

De Gea alla Roma, calciomercato: lo United si muove per il sostituto

Calciomercato Roma De Gea / Al di là della fattibilità più o meno utopistica dell’operazione Oblak, l’indiscrezione che rimbalza dalla Spagna è piuttosto indicativa del fatto che lo United sembra aver dichiarato concluso il ciclo di De Gea all’ombra dell’Old Trafford. Sul portiere spagnolo è forte l’interessamento della Roma: “flirt” che al momento non si sarebbero ancora concretizzati in offerta ufficiale.

Ma con un Pau Lopez che anche quest’anno non ha convinto al 100% e un Mirante incostante, la sensazione è che la nuova creatura di Mourinho abbia bisogno di un portiere dal calibro internazionale a stretto giro di posta..