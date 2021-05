La stagione della Roma sta per volgere al termine, anche se è rimasto un solo obiettivo a quattro giornate dalla fine, ovvero la permanenza del settimo posto che vorrà dire qualificazione ai playoff di Conference League (si perché non ci sarà da subito la qualificazione diretta alla fase a gironi). La Roma dovrà cercare di concludere al meglio questo rush finale per poi ripartire da José Mourinho. Deciso l’allenatore inizierà nel dettaglio la mini rivoluzione. Ad oggi, vista anche l’operazione prevista per Pau Lopez e lo svincolo di Antonio Mirante, al quale non verrà rinnovato il contratto, il principale rinforzo è quello del portiere.

Calciomercato Roma, lotta con l’Inter per il portiere

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di Peter Gulacsi, estremo difensore del Lipsia classe ’90 che Ralf Rangnick avrebbe voluto portare nel suo Milan. A proposito di Milano, questa volta sponda nerazzurra, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, l’Inter potrebbe aver individuato il rinforzo per la porta che porterebbe proprio a Gulacsi. L’ungherese ha un costo di 13 milioni di euro di clausola rescissoria, ma potrebbe però rinnovare con il club tedesco. Lotta tra Roma e Inter che però continua anche su altri profili, da Musso a Cragno, ma le valutazioni che fanno rispettivamente Udinese e Cagliari non sono basse.