Calciomercato Roma, annuncio ufficiale | Rinnovo fino al 2025

Calciomercato Roma, arriva un annuncio ufficiale che riguarda molto da vicino i giallorossi.

Dopo l’eliminazione in Europa League contro il Manchester United di ieri sera, la Roma dovrà buttarsi a capofitto sugli ultimi quattro incontri in campionato (Crotone, Inter, Lazio e Spezia) per centrare almeno un settimo posto che vorrebbe dire qualificazione in Europa, anche se dall’entrata minore della Conference League.

Una volta conclusa la stagione, si potrà pensare al mercato. L’arrivo di Mourinho potrebbe far regalare ai tifosi giallorossi qualche altro effetto a sorpresa, ma questa volta tra gli acquisti dei calciatori. Uno degli obiettivi prefissati della società è senza dubbio il portiere, dopo che quest’anno si sono avuti parecchi problemi in quel reparto.

Calciomercato Roma, Gulacsi rinnova

Proprio in vista di questi problemi legati al portiere, il direttore generale della Roma, Tiago Pinto, sta sondando già il terreno per quello che deve essere un acquisto importante e mirato in vista della prossima stagione.

E’ notizia di poco fa però, che uno degli obiettivi accostato alla Roma negli ultimi giorni, ha firmato il rinnovo col suo club. Stiamo parlando del portiere ungherese Gulacsi. L’estremo difensore del Lipsia, come riportato da un tweet della squadra tedesca, ha rinnovato il suo contratto fino al 2025. Una conferma importante per i tedeschi, mentre la Roma dovrà virare su altri obiettivi, con i soliti Musso, Gollini, Silvestri e Cragno sullo sfondo, ma attenzione a possibili sorprese e a colpi inaspettati.