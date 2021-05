Dopo aver scelto l’allenatore, adesso i Friedkin, insieme a Tiago Pinto e allo stesso neo tecnico José Mourinho, dovranno fare le scelte del loro primo vero e proprio calciomercato estivo. Dal portiere all’attaccante, non è escluso un rinforzo per ogni reparto del campo, ma si dovrà fare attenzione alle spese folli, agli ingaggi alti ma soprattutto al piazzamento di molti esuberi. Il destino di chi sarà di ritorno nella capitale, ad esempio Olsen, Florenzi, Under e Kluivert, su tutti, lo sceglierà proprio Mou che dovrà cercare di costuire la nuova Roma anche dai giovani che saranno inizialmente nel ritiro, visti gli europei che ci saranno.

Calciomercato Roma, tutti gli obiettivi

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, fa il punto della situazione con tanto di nomi e cognomi sui potenziali calciatori che potrebbero interessare alla società capitolina. Del portiere ve ne abbiamo parlato, mentre rimangono gli altri ruoli. A centrocampo si va da Renato Sanches, di proprietà del Lille, a Isco del Real Madrid, assistiti da Jorge Mendes, nonché procuratore dello ‘Special One’. Sempre nel reparto centrale del campo occhi puntati su Sabitzer del Lipsia e Hojbjerg del Tottenham, così come dagli Spurs c’è l’ipotesi concreta per Dier in difesa. Anche Akè del Manchester City potrebbe essere un’idea. Insomma tanti nomi, ma su questi quasi sicuramente, ed altri nomi che saranno sul taccuino di Tiago Pinto, verrà fatta una scrematura dei papabili nuovi acquisti, sui quali rinforzare la nuova Roma. Infine Juan Mata e Nemanja Matic sono nomi sempre accostati a José Mourinho. Sogni ulteriori? Icardi, non molto amato dal Paris Saint Germain e Trincao del Barcellona.