Calciomercato Roma, ecco un vecchio pallino | Mourinho lo vuole con sé

La Roma non potrà spendere molti soldi in questa sessione di mercato, ma i pochi acquisti saranno mirati e di qualità.

L’acquisto più importante la Roma lo ha già fatto, portando un allenatore dalla forte mentalità vincente, dal grande carisma e personalità come José Mourinho. L’allenatore portoghese ha accettato le esigenze della società giallorossa, in quanto non verrà fatto un mercato dalle spese faraoniche, bensì dai costi contenuti.

Allo stesso tempo però gli acquisti saranno mirati e di qualità. Lo Special One avrà senza dubbio delle richieste su calciatori che secondo lui possono fare al caso della Roma e per ottenere quel salto di qualità che tanto manca ai giallorossi.

In mezzo al campo ci sarà sicuramente da intervenire, sia in cabina di regia, sia per quanto concerne il dinamismo e la fisicità. Caratteristiche che sembrano mancare nell’attuale rosa della Roma.

Calciomercato Roma, Van De Beek nome caldo per il centrocampo

Come riporta il portale Bola.net, José Mourinho vorrebbe prendere Donny Van De Beek dal Manchester United. L’ex allenatore dei Red Devils ha da tempo un debole per il centrocampista della nazionale olandese. Il 24enne ex Ajax non ha trovato molto spazio quest’anno nella squadra inglese e ha sicuramente voglia di riscatto.

Si tratta di un centrocampista che ha molte qualità e sa fare un po’ di tutto in mezzo al campo. La versatilità e l’agonismo sono i punti forti di Van De Beek, e sono proprio le caratteristiche che Mourinho cerca per aggiungere quel tassello mancante nel centrocampo della Roma.

C’è da considerare però sia il costo del cartellino (lo United lo scorso anno lo ha strappato all’Ajax per ben 45 milioni di euro) e l’ingaggio del calciatore, visto che in Inghilterra l’olandese guadagna la bellezza di 6 milioni di euro. Da valutare anche se lo stesso Solskjaer si voglia privare così facilmente del giocatore. Mourinho però potrebbe essere l’arma vincente per portarlo nella capitale.