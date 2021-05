Calciomercato Roma, lo svincolato ha deciso | C’è la firma sul contratto

Calciomercato Roma, arriva l’ufficialità: il parametro zero ha sciolto la riserve sul suo futuro. Arriva la firma sul contratto

Calciomercato Roma Pinto / Il mercato degli svincolati rappresenta un “calderone” al quale molte volte i vertici dirigenziali della Roma hanno fatto ricorso per mettere a segno quei colpi con i quali migliorare la rosa a disposizione dei propri allenatori. Soprattutto in un frangente come questo, in cui i tutti i club vivono una situazione finanziaria non proprio florida, mettere sotto contratto degli svincolati permette di far respirare le casse del proprio club, senza gravare eccessivamente sui bilanci.

I giallorossi, però, vedono sfumare un loro obiettivo di mercato. L’eclettico esterno ex Marsiglia Floriant Thauvin, svincolatosi dal club transalpino, ha infatti trovato l’accordo con il Tigres, squadra messicana nella quale militava l’ex compagno Gignac.

Calciomercato Roma, Thauvin al Tigres: c’è l’annuncio

Roma Thauvin calciomercato / Un ottimo colpo per la squadra del Monterrey, dal momento che Thauvin era stato accostato con una certa insistenza non solo alla Roma, ma anche e soprattutto al Milan, che alla luce della sempre più probabile partenza di Samu Castillejo, avevano offerto un ricco triennale all’esterno francese. Proposta declinato dal calciatore, che ha deciso di intraprendere una nuova avventura, in Sudamerica.

I rossoneri e i capitolini saranno dunque costretti a rivedere le loro strategie per i rispettivi reparti offensivi.