Calciomercato Roma, colpaccio a zero | Inter KO

La Roma può portarsi a casa un pezzo pregiato del mercato a zero per la felicità della dirigenza e di José Mourinho.

La stagione volge al termine e il mercato entra sempre più nel vivo. La Roma, dopo l’eliminazione dall’Europa League con il Manchester United, deve per forza di cose risalire la china in campionato. La squadra di un Fonseca, con già le valigie in mano, deve provare a fare più punti possibili in campionato per confermare un settimo posto che significherebbe Europa.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, sorpasso Inter | Caccia al nuovo portiere

Proprio sul fronte mercato stanno rimbalzando diverse voci sui prossimi acquisti della dirigenza giallorossa. Pinto avrà molto lavoro da fare in questa sessione estiva per rinforzare una squadra che dal prossimo anno vedrà sedere sulla propria panchina uno dei migliori allenatori dell’ultimo ventennio calcistico: lo Special One, José Mourinho.

Calciomercato Roma, il colpo a zero può arrivare a centrocampo

Uno dei reparti che dovrà essere rinforzato è senza dubbio il centrocampo. Non è in dubbio il fatto che a Mourinho piaccia disporre di giocatori molto fisici, oltre che tecnici, soprattutto in mezzo al campo. Per questo Tiago Pinto si sta muovendo, cercando proprio questo profilo di calciatore, considerando anche le disponibilità economiche non proprio eccelse della società giallorossa.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, Florenzi chiama: con Mourinho è da Scudetto

Dalle frequenze di “Tele Radio Stereo” Riccardo Angelini, detto anche “Galopeira”, ha fatto il nome di Georginio Wijnaldum per il prossimo centrocampo della Roma. “Wijnaldum può essere da calcio sostenibile? E’ a zero, l’agente ha un abboccamento per andare a prendere un bel po’ di soldi, forse in America, ma lui si sente ancora pronto“.

Il calciatore in effetti andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno dopo aver disputato ben 5 stagioni con il Liverpool. Centrocampista dinamico, tecnico e fisico. Il giusto mix che serve alla Roma. Da tempo sul calciatore c’è il forte interesse dell’Inter. La concorrenza infatti sembra essere agguerrita, ma la presenza di Mourinho potrebbe pesare molto e convincere l’olandese a trasferirsi nella capitale.