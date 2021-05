Ranking Uefa, UFFICIALE: la Roma vola | Triplo sorpasso

Roma, ufficializzato il nuovo Ranking Uefa che sorride alla compagine giallorossa

Roma Ranking UEFA / La campagna europea della Roma si è conclusa contro il Manchester United. Sebbene nella gara di ritorno i giallorossi abbiano disputato una partita volenterosa, Dzeko e compagni non sono riusciti a ribaltare il 6-1 dell’Old Trafford, abbandonando la competizione europea ad un passo dal finale. Tuttavia, c’è un motivo per il quale i giallorossi possono sorridere. Come evidenziato nella foto, i capitolini hanno fatto un balzo in avanti nel Ranking UEFA, attestandosi al tredicesimo posto, scavalcando in un sol colpo Porto, Tottenham e Borussia Dortmund.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, lo svincolato ha deciso: c’è la firma sul contratto

Prima della gara contro l’Ajax, infatti, la Roma aveva un punto in meno del Porto, ma l’aver ottenuto la semifinale di Europa ha indubbiamente inciso sotto questo punto di vista. Una magra consolazione per Fonseca, che lascerà la panchina della Roma a Josè Mourinho, con il quale, si spera, possano essere scalate altre posizioni. Del resto, la “vocazione” europea del tecnico portoghese è rinomata: e il ricordo nel cuore dei tifosi dell’Inter è ancora indelebile..