Calciomercato Roma, Mou accontentato | Colpo in Serie A da 20 milioni

Calciomercato Roma, baby talento nel mirino: servono 20 milioni di euro. Ecco la giovane promessa nel mirino di Mou

Calciomercato Roma Damsgaard / Appena ufficializzato l’arrivo di Josè Mourinho sulla panchina giallorossa, è tempo di pianificare quelli che si spera possano essere gli acquisti giusti per rinforzare una rosa che ha palesato alcuni limiti strutturali in questa stagione. Chiaramente non si potranno compiere spese folli, questo è risaputo, ma si cercherà di capitalizzare al massimo quelle occasioni che la sessione estiva spesso riserva.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna | Ritorno clamoroso

Come rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, uno dei profili attenzionati dalla dirigenza capitolina risponde al nome di Mikel Damsgaard: il trequartista della Samp, che ha messo a referto 2 goals e 4 assist in questa stagione, piace a molti club della Premier League e della Bundesliga. La Samp lo valuta circa 20 milioni di euro: tuttavia, la Roma dovrà vincere la concorrenza della Juve e dell’Inter, che hanno sondato la fattibilità dell’operazione con la i blucerchiati.

Damsgaard alla Roma, calciomercato: la concorrenza aumenta per il danese

Calciomercato Roma Damsgaard / Il danese piaceva a Mourinho sin dai tempi in cui lo Special One allenava il Tottenham: e non è un caso che il tecnico abbia fatto tutto il possibile per portare il calciatore agli Spurs, senza raggiungere il suo scopo. La pista Damsgaard ora si è improvvisamente riaperta: la Roma si inserisce nella corsa al calciatore, che a meno di clamorosi colpi di scena, lascerà la compagine di Ranieri al termine di questa stagione.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, un centrale di troppo | Mourinho cala il jolly

Vi daremo maggiori ragguagli qualora dovessero esserci ulteriori aggiornamenti: al momento siamo ancora nell’ambito dei sondaggi, ma questo non vuol dire che non si possa riscontrare qualcosa di molto più concreto.