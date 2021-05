Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna | Ritorno clamoroso

Calciomercato Roma, dalla Spagna rimbalza la clamorosa indiscrezione che vorrebbe un ritorno per il ruolo di portiere. Si valuta in Serie A

Arriva dalla Spagna la clamorosa indiscrezione. Che tocca da vicino la Roma, coinvolta in una notizia che potrebbe cambiare le carte in tavola per quanto riguarda il ruolo del portiere. Con l’infortunio di Pau Lopez che starà fermo almeno 3 mesi, e con la partenza di Mirante ormai cosa certa, tra i pali qualcuno dovrà per forza arrivare.

Si è già parlato tanto: da De Gea a Lloris. Il primo sembrerebbe comunque fuori dalla possibilità della Roma per via dell’enorme stipendio che il Manchester United gli paga; il secondo invece nelle ultime ore starebbe diventando qualcosa in più di un’idea. Mourinho lo stima e i 5 milioni di sterline che gli garantisce il Tottenham annualmente, possono essere prese in considerazione dalla società giallorossa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Mourinho parte da un’altra certezza

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, la scelta di Mourinho | I “senatori” confermati

Calciomercato Roma, interesse per Szczesny

Secondo Don Balon, la Roma, potrebbe tentare di riportare nella Capitale un grande ex: si parla infatti di Szczesny come possibile obiettivo, perché la società bianconera potrebbe decidere di puntare in maniera decisa su Donnarumma. A Mourinho, il portiere polacco, piace. Eccome. Anche se una trattativa non sembra sia facile da impostare. La Juventus chiede almeno 20 milioni per il 31enne estremo difensore.

Inoltre, Szczesny, ha uno stipendio di 7 milioni di euro netti. Non pochi. Certo è, però, che se Tiago Pinto decidesse di andare realmente a constatare la possibilità di portare Lloris, l’ingaggio con lo juventino sarebbe identico. Rimane una pista da tenere sotto osservazione. Anche perché sembrerebbe che nessuna squadra inglese al momento abbia fatto delle offerte per l’ex Arsenal. E allora la Juve potrebbe ascoltarne qualcuna che arriva dall’Italia. E la Roma ci pensa.