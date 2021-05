Calciomercato Roma, idea Inter | Decide Mourinho

Calciomercato Roma, pronta l’offerta dell’Inter per l’attaccante. I nerazzurri ci pensano. Ma decide tutto Mourinho. A lui l’ultima parola

C’è ancora da concludere dignitosamente questa stagione. Ma sicuramente, con l’ufficialtà del prossimo allenatore, la società giallorossa ha iniziato a programmare il futuro. I contatti con Mourinho sono quotidiani, anche se, realmente, il trainer portoghese prenderà pieno potere della squadra solamente dopo le ultime quatto giornate di campionato.

Intanto però si pensa al calciomercato. Con Tiago Pinto pronto ad andare incontro alle richieste del tecnico. Che deciderà anche chi dovrà rimanere. Il nome sul quale l’attenzione di tutti è focalizzata è sicuramente quello di Edin Dzeko: l’attaccante sembrava destinato alla partenza. Ma non è più sicuro. Soprattutto perché ha dimostrato anche contro il Manchester United di essere un punto di riferimento importante.

Calciomercato Roma, Inter pronta all’assalto

La Roma però deve stare attenta. Secondo Tuttosport infatti, ci sarebbe l’Inter pronta all’assalto del calciatore, soprattutto in caso di una partenza lì davanti. La società nerazzurra potrebbe sacrificare Lautaro Martinez nella rivoluzione economica che Zhang avrebbe già messo davanti alla dirigenza. E Dzeko sarebbe un’occasione a buon mercato, anche perchè è in scadenza nel 2022.

Sicuramente, così come successo già a gennaio, l’Inter ci proverà a prendere Dzeko. A Conte è sempre piaciuto e non ne ha mai fatto mistero. Tanto da proporre uno scambio con Sanchez poi non andato in porto. Adesso le cose sotto questo aspetto cambieranno. La società giallorossa non accetterebbe, come comunque ha già fatto, nessuno scambio. Ma solamente davanti ad una buona offerta economica, potrebbe pensare di privarsi di Dzeko. Ma, come detto, l’ultima parola spetta solamente allo Special One.