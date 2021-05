Calciomercato Roma, Mourinho parte da un’altra certezza

Tra i tanti nomi che si stanno facendo per il Calciomercato della Roma, c’è una conferma che arriverà direttamente dalla rosa già a disposizione.

La nuova Roma targata José Mourinho non verrà rifondata da zero, ma partirà da una buona base, quella stessa alla quale piaceva anche all’altro allenatore in lizza per la panchina, ovvero Maurizio Sarri. Con lo ‘Special One’ un paio di colpi ‘veterani’ arriveranno, ma l’età media in linea di massima rimarrà la stessa, magari con un paio di anni in meno sarebbe l’ottimale. Intanto per l’attacco oltre al grande obiettivo, individuato in Andrea Belotti, andrà deciso anche il futuro di Edin Dzeko. Quest’anno il bosniaco non ha avuto un grande feeling con Paulo Fonseca, e al suo posto si è sempre fatto trovare pronto Borja Mayoral.

Calciomercato Roma, la certezza di Mourinho

Per l’attaccante spagnolo la Roma ha un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, se riscattato entro la prossima sessione di calciomercato, oppure a 20 milioni in caso di riscatto tra un anno. Come riportato dalla ‘gazzetta.it’, Pinto deciderà se spendere subito questi soldi, oppure se aspettare una stagione. In ogni caso, secondo l’edizione online della rosea, lo spagnolo sarà una delle certezze di Mourinho per il 2021-2022. Quest’anno in 42 presenze, ha realizzato 15 gol e 7 assist con la Roma, rimanendo sempre concentrato sul campo senza esaltarsi mai. Domani contro il Crotone dovrebbe giocare dal primo minuto, magari chissà continuando a mostrare il suo valore davanti agli occhi di Mourinho che lo aveva sfiorato nelle giovanili del Real Madrid. Infine, Mayoral sarà subito a disposizione, sin dal primo giorno di ritiro, visto che per lui non andrà agli Europei.