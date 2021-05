Con l’ufficializzazione di José Mourinho, il calciomercato Roma è entrato nel vivo e sono diverse le trattative già in piedi

Come sempre accaduto anche nelle sue esperienze passate, José Mourinho potrà fare affidamento anche su Jorge Mendes in sede di calciomercato. La scuderia del super agente portoghese è molto nutrita e variegata. Dal giorno dell’ufficializzazione dello Special One sulla panchina giallorossa, molti suoi assistiti sono stati accostati alla Roma. Alla ricerca di rinforzi un po’ in tutti i settori del campo, la dirigenza capitolina è alla ricerca del giusto mix tra opportunità di mercato e qualità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, un centrale di troppo | Mourinho cala il jolly

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ecco un vecchio pallino | Mourinho lo vuole con sé

Calciomercato Roma, contatti avviati per Guedes

Per quanto riguarda l’attacco, la posizione di Mkhitaryan resta in bilico, visto che l’armeno non ha ancora dato una risposta definitiva sul rinnovo automatico. In caso di addio, sarà necessario investire sul roster dei trequartisti esterni e in tal senso un assist formidabile può arrivare dalla Spagna. In profonda crisi finanziaria, il Valencia è obbligata a cedere alcuni pezzi pregiati. Secondo le informazioni raccolte da Asromalive.it, la Roma ha avuto già qualche contatto per Gonçalo Guedes. Pagato 40 milioni di euro più bonus nel 2018, il portoghese può partire per poco più della metà, vista la necessità del club ispanico di liberarsi del suo ingaggio. In scadenza nel 2024 e con una clausola da 300 milioni, il 24enne ha collezionato 5 gol e 6 assist in stagione ed era sul taccuino del Tottenham di Mou la scorsa estate.