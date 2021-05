Roma, infortunio Smalling | L’esito degli accertamenti non lascia dubbi

Infortunio Smalling, Roma: ecco cosa hanno evidenziato gli esami a cui è stato sottoposto il difensore giallorosso

Roma infortunio Smalling / Sembra una stagione maledetta per la Roma quella che si sta per concludere, soprattutto per quanto concerne la situazione infortuni. Anche nella vittoria gara contro il Manchester United, nella quale i giallorossi hanno mostrato una buona dose di orgoglio e di carattere andando a più riprese vicini a riaprire i giochi, è arrivato come un orologio svizzero un infortunio.

Chris Smalling è stato costretto ad abbandonare il match per un fastidio al flessore sinistro: un problema di natura fisico che subito ha destato preoccupazione, anche perché l’infermeria dei giallorossi è già piena. Ma gli esami a cui sarebbe stato sottoposto il difensore inglese, non avrebbero evidenziato nessun tipo di lesione.

Smalling infortunato, Roma: escluse lesioni, le ultime

Roma Smalling / Una buona notizia per Fonseca, anche se sono ancora piuttosto incerti i tempi di recupero di Smalling: è probabile che nei prossimi giorni l’ex United venga sottoposto ad ulteriori esami strumentali. Intanto, Dzeko e compagni si preparano al match contro il Crotone con la consapevolezza di non poter più sbagliare: con il Sassuolo che incalza, una vittoria contro i calabresi già retrocessi aiuterebbe a non intorpidire un ambiente che ormai aspetta con ansia l’approdo di Josè Mourinho