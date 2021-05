Calciomercato Roma, incrocio Tottenham-Psg: la conferma dalla Francia

Calciomercato Roma, incrocio Tottenham-Psg che riguarda da vicino i giallorossi. Le ultime che arrivano dalla Francia.

Il mercato entra nel vivo, e più giorni passano e più iniziano ad arrivare le prime conferme per la prossima stagione. Una riguarda direttamente la Roma, che ha in giro per l’Europa molti elementi in prestito che non si sa ancora se verranno riscattati. Di certo c’è, però, che l’indicazione che arriva adesso da Telefoot va verso una sola direzione.

Infatti il Psg avrebbe deciso ufficialmente di non riscattare Florenzi alla fine della stagione, perché deciso a prendere Aurier dal Tottenham. Di conseguenza, l’esterno, dovrebbe far rientro nella Capitale per poi capire, insieme a Mourinho, se è il caso di rimanere a Trigoria. La Roma però sperava sicuramente di poter contare sui 9 milioni che erano stati fissati per il riscatto. Ma così non sarà.

Calciomercato Roma, Florenzi rimane sul mercato

Rimane comunque sul mercato Florenzi. La sensazione è che la sua avventura con la maglia giallorossa addosso sia praticamente finita l’anno scorso, quando la richiesta del Psg è stata esaudita. L’esterno che probabilmente giocherà l’Europeo con la Nazionale azzurra, ha comunque giocato quasi sempre in Francia. La scelta quindi del club transalpino appare incomprensibile.

Qualche indiscrezione su questa decisione comunque era arrivata già nelle passate settimane. Addirittura era circolata la voce che i senatori del gruppo, in primis Neymar, non vedessero di buon occhio Florenzi, ritenuto non adatto alla rosa del Psg. Nonostante questo, anche con Pochettino, Alessandro è sempre sceso in campo e soprattutto nella semifinale d’andata contro il Manchester City ha sfornato una prestazione maiuscola. Ma sembrerebbe non sia bastata per garantirsi la conferma.