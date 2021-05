Calciomercato Roma, Mourinho rifiutato | Salta il doppio colpo

Calciomercato Roma, sempre più lontani due possibili rinforzi per la prossima stagione: svelato il motivo del grande rifiuto

Calciomercato Roma Dier Hojbjerg / Sebbene manchino ancora alcune giornate al termine del campionato, l’attenzione dei dirigenti della Roma è rivolta inevitabilmente alla prossima sessione estiva di calciomercato, che dovrà servire a colmare quei difetti strutturali di una rosa tecnicamente importante, ma che ha peccato in termini di continuità.

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Josè Mourinho, i capitolini si sono messi all’opera per imbastire i primi colpi estivi, cercando di assecondare le richieste dello Special One. Nelle scorse ore si era vociferato di un possibile interessamento dei giallorossi per due ex calciatori del Tottenham: Eric Dier e Pierre Emile Hojbjerg.

Già vi avevamo rivelato la ferrea volontà degli Spurs di trattenere i due giocatori: tuttavia, anche i giocatori avrebbero le idee molto chiare a riguardo.

Calciomercato Roma, colpi dal Tottenham | La volontà dei calciatori è chiara

Come riporta l’edizione online del “Sun”, Dier sarebbe piuttosto recalcitrante ad iniziare una nuova esperienza con Mourinho, reo di averlo messo da parte nelle sue ultime settimana di permanenza a Londra. Anche lo stesso Hojbjerg sarebbe piuttosto restio all’idea di lasciare il Tottenham e la Premier League, intendo ripagare la fiducia riposta in lui dagli Spurs.

Insomma, tutto lascia presagire che non saranno loro i primi acquisti della nuova Roma di Mou: staremo a vedere se lo scenario potrà andare incontro a sostanziali ridimensionamenti nel corso delle prossime ore